Milan, altro stop per Ibrahimovic: 2020 finito per lo svedese, salterà anche la Juventus. La situazione

Zlatan Ibrahimovic incombe in un altro infortunio.

Il centravanti svedese del Milan – tornato in gruppo per la sessione odierna di allenamenti – si è nuovamente fermato per una soffusione emorragica nel soleo. Tale risentimento muscolare ritarderà ulteriormente il ritorno in campo della stella rossonera, con l’emergenza in attacco che non sembra cessare per Stefano Pioli. Il recupero dell’ex attaccante di Inter e Juventus avrebbe facilitato notevolmente il lavoro di Rebic e Leao, ancora non al top della condizione fisica e costretti ad interpretare il ruolo di prima punta, non a loro perfettamente congeniale. Il problema accusato dal classe ’81 sarebbe stato confermato dalla risonanza magnetica, alla quale seguirà – nel corso dei prossimi giorni – un accertamento strumentale più dettagliato, in modo da capire gli effettivi tempi di recupero.

Ibrahimovic potrebbe tentare il rientro per la prima metà di gennaio, precludendosi ad oggi la possibilità di essere titolare nello scontro diretto del 6 gennaio contro la Juventus. Un precedente, inoltre, non fa dormire sogni tranquilli a Pioli e ai tifosi rossoneri: lo svedese si era rimediato un’infortunio molto simile il 25 maggio scorso, evidenziando un affaticamento al tendine d’Achille. Questo problema fisico lo costrinse a rimanere fuori per circa 35 giorni, tornando poi a disposizione del tecnico e successivamente in campo il 29 giugno.

