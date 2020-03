Memorial Adriano Foglia, calcio beneficienza: sport e solidarietà all’oratorio di Sferracavallo

Si svolgerà il 22 marzo 2020 il Memorial Adriano Foglia a Sferracavallo.

E’ tutto pronto per il terzo “Memorial Adriano Foglia”, torneo interforze in memoria di un dipendente Seus Scpa 118 Sicilia che si svolgerà domenica 22 marzo presso l’Oratorio “Ss. Cosma e Damiano verso gli ultimi” di Sferracavallo (PA).

In occasione del Memorial saranno organizzare tante iniziative dai volontari dell’oratorio: dal buffet donato dai commercianti della borgata, all’allestimento di un parco giochi allestito all’interno della struttura e tanti premi e sorteggi e riconoscimento per tutte le squadre partecipanti. Si tratta di un evento all’insegna del divertimento e della solidarietà. L’intero incasso, infatti, sarà devoluto in beneficenza per finanziare un progetto di accoglienza ed integrazione in favore dei bambini dell’ orfanotrofio Jeel al – Amal School and Home for Boys di Betania in Palestina, affinché possano essere ospitati dalla Parrocchia dei SS.Cosma e Damiano regalando loro un’occasione di speranza e libertà.