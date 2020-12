Mbappé-PSG, “fumata grigia”: segnali di riavvicinamento fra l’attaccante ed il club francese. I dettagli

Avanti a piccoli passi, ma nella direzione che vuole il PSG.

Procede così la trattativa per il rinnovo di Kylian Mbappé. Secondo quanto riferito da RMC Sport, infatti, ci sarebbero già stati due incontri tra l’entourage dell’attaccante e il club di parigino, per discutere le sorti del classe ’98.

“Stiamo parlando, vogliamo continuare a parlare e penso che anche Mbappé lo voglia. Ora è il momento di avere un’idea più chiara del suo futuro e abbiamo fatto dei passi avanti rispetto a 10 giorni fa“, ha dichiarato pochi giorni fa Leonardo, direttore sportivo del Paris Saint-Germain e diretto interlocutore del club parigino per il rinnovo di contratto dell’attaccante francese al ‘Parco dei Principi’.

Mbappé, arrivato alla finale dell’ultima Champions League, vuole garanzie: l’obiettivo del nazionale francese è quello di lottare ancora per il grande titolo continentale. Il suo futuro, dunque, passa attraverso il progetto sportivo del club d’oltralpe. Dopo aver raggiunto i 100 gol con il PSG, lo stesso attaccante ha strizzato l’occhio al club parigino che, confida con grande intensità a puntare sulla continuità del faro del loro progetto.

Sebbene i suoi corteggiatori – con il Real Madrid in testa -, stiano ancora aspettando quel segnale che Mbappé lancia inequivocabilmente, dichiarando di voler lasciare Parigi, le ultime sensazioni emerse in seguito alle dichiarazioni di Leonardo e dello stesso giocatore, riempiono di ottimismo i tifosi parigini. Una trattativa che avanza, lentamente, ma che finalmente avanza, con scenari più rosei rispetto a quelli di un passato non troppo lontano.