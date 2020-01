Mbappè esce allo scoperto: “Io una superstar grazie al PSG. Futuro al Real Madrid? Rispondo così”

Kylian Mbappè esce allo scoperto.

Si racconta tra presente e futuro il giovane talento del PSG, Kylian Mbappè: sogno proibito di più top club europei e recentemente accostato al Real Madrid di Zinedine Zidane. A fare chiarezza sui rumors di mercato recentemente circolati sul suo conto, però, ci ha pensato lo stesso francese, intervenuto ai microfoni della “BBC Sport”.

“Ne parlano tutti, ne parlavo anche io quando ero più giovane ma adesso faccio il calciatore e so che non è il momento di parlare di queste cose. Siamo a gennaio, è periodo di mercato, immaginate se rispondessi a una domanda sul Real: ne parlerebbero tutti e non farebbe bene al Psg“.

“Adesso – ha continuato Mbappè – sono qui e sono concentrato al 100% sul Psg, voglio aiutare la squadra a crescere, a vincere tanti trofei. Voglio pensare solo a questo club, perché mi ha aiutato: quando sono venuto qui avevo 18 anni, ero un talento ma non una superstar. Adesso lo sono grazie al Psg e alla nazionale francese. Devo rimanere calmo e concentrato sul presente, poi, a fine stagione, vedremo. Ma adesso sono concentrato sul mio calcio. Un ‘triplete’ Champions, Europei e Giochi Olimpici non sarebbe male. Sembra irrangiungibile ma proverò a realizzare questo sogno. Sarebbe un grande orgoglio vincere la prima Champions nella storia del Psg e per il nostro Paese continuare a collezionare trofei”.