Mazzotta: “Palermo secondo? Fa un certo effetto, ma voglio vincere col Bari”

Antonino Mazzotta, laterale sinistro ex Palermo e attualmente in forza al Bari, è intervenuto ai microfoni di RadioBari, commentando il percorso in campionato dei rosanero secondi in classifica proprio dietro i galletti, che guidano il girone C di Serie C al primo posto.

Palermitano di nascita, Mazzotta è cresciuto nelle giovanili rosanero prima di approdare al Lecce. Dopo una lunga carriera in Serie B, si è accasato proprio al Palermo nella stagione 2018-19, in cui ha collezionato undici presenze e un gol nel campionato cadetto. A seguito del fallimento dalla società rosanero, rimane svincolato e viene tesserato dal Crotone, in cui rimane per due stagioni fino alla scorsa estate quando passa a titolo definitivo al Bari. Di seguito le dichiarazioni del terzino classe 1989:

"Palermo secondo? Me lo aspettavo che potesse fare un grande campionato. Perché l’anno scorso hanno chiuso in crescendo, poi sono ripartiti quasi dallo stesso gruppo ed allenatore. Invece noi praticamente siamo una squadra tutta nuova, dall’inizio però ci siamo trovati alla grande. Io palermitano inseguito dal Palermo? Fa un certo effetto. Però sono un professionista, penso al Bari e a vincere questo campionato"