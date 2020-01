Mauri: “Io e Martin insieme? Chiedete a Pergolizzi. Mai pensato di andar via, il mio agente e Castagnini…”

Parola a Juan Mauri.

Diversi sono stati i temi trattati dal centrocampista del Palermo, intervistato ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport’: dalla possibilità di giocare al fianco di Malaury Martin in vista dei prossimi impegni ufficiali, al suo futuro. Ma non solo; il numero 26 rosanero – autore del gol dal dischetto che ha sbloccato il match contro il Marsala – ha parlato anche del poco spazio trovato fin qui in Sicilia.

“Come mi spiego trentaquattro presenze in Serie C e otto in Serie D? Con una serie di circostanze. All’inizio se vinci 10 partite di fila, non è che puoi cambiare tanto. Certo, avrei potuto giocare di più, ne ho parlato a Pergolizzi, lui lo sa. L’anno scorso ho giocato tanto, quest’anno meno. Spero cambi il vento. Il dualismo con Martin? Lui è fortissimo, mi piacerebbe giocare con lui, ma la regola degli under è complicata. Potrei giocare da mezzala? L’ho fatto contro il Nola, proprio con Martin, ho giocato in questo ruolo anche quando ero alla Paganese, non sarebbe un problema per me. Pergolizzi dice che non è una strada percorribile? Bisogna chiedere a lui il motivo, io credo che tutti possano giocare insieme, basta sapersi adattare alle caratteristiche dell’uomo e dell’altro”, sono state le sue parole.

OBIETTIVI – “Un 2020 più da protagonista? Speriamo, l’anno è iniziato bene. Ho parlato con l’allenatore e con Castagnini, voglio guadagnarmi il contratto per l’anno prossimo, stando fuori non posso fare nulla, ma per il bene del Palermo ci sto. Se ho pensato di andar via? Sinceramente no, il mio procuratore mi ha detto che qualche squadra in C era interessata, ma Castagnini mi ha detto: ‘Tu non ti muovi da qui’. Per il 2020 più presenze o più gol? No, no, ma quali gol? Quelli lasciamoli fare a chi è più bravo di me, mi piacerebbe giocare di più e magari dare assist ai compagni, sarebbe bellissimo”, ha dichiarato Mauri.