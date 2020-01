Mauri: “Floriano ci darà una grossa mano. Palermo diverso da inizio torneo? Ho la mia idea. Le sconfitte contro Savoia e Acireale…”

“Il Palermo è diverso da inizio torneo? Tutte le squadre con noi fanno la partita della vita e diventa complicato”.

Parola di Juan Mauri. Il centrocampista del Palermo, autore della rete dal dischetto che ha sbloccato il match contro il Marsala, sfatando di fatto il tabù rigore dopo gli errori di Giovanni Ricciardo e Ferdinando Sforzini, è stato intervistato ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport’, edizione Sicilia: oggetto di discussione, anche l’approdo di Roberto Floriano alla corte di Rosario Pergolizzi, oltre alle prestazioni offerte fin qui dalla compagine rosanero.

“Anche a me piacerebbe facessimo un gran calcio, però tra giocare bene e vincere io preferisco vincere. Con il Marsala contavano solo i tre punti e li abbiamo presi – ha dichiarato il numero 26 rosanero -. Le sconfitte contro Savoia e Acireale hanno tolto certezze? Magari inconsciamente sì, siamo una squadra composta da molti giovani, è normale che possa accadere. Però alla fine se centreremo la promozione nessuno si ricorderà di come giocavamo, ma che abbiamo vinto. Floriano? L’ho affrontano quando giocava col Foggia in C, sa il fatto suo. Ci darà una grossa mano, adesso dobbiamo aiutarlo a integrarsi il prima possibile”, ha conclusi Mauri.