Massimo Taibi: “Palermo? Ottimo organico anche in ottica Serie C, Sagramola e Castagnini…”

“Che impressione mi ha fatto il Palermo a Cittanova? Ottima. I rosanero hanno vinto una gara importante, su un campo difficilissimo: la Cittanovese è forte e ha il terreno di gioco più stretto, penalizza chi gioca in un campo come il Barbera“.

Massimo Taibi descrive così il successo ottenuto dalla formazione di Pergolizzi nell’ultima gara contro la Cittanovese. Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l’ex portiere dell’Atalanta, oggi ds della Reggina, si è soffermato sul gioco espresso dai rosanero: “La squadra mi è sembrata forte e ben costruita. I 3 punti sono stati meritati perché il Palermo non si è accontentato neppure quando è rimasto in 10“.

Il Palermo ha attualmente sette punti di vantaggio sull’inseguitrice Savoia, principale antagonista dei rosanero per la promozione in Serie C: “È un buon margine, ma attenzione a rilassarsi. Un attimo e sei raggiunto. Semmai è più difficile per il Savoia. Il Palermo può permettersi qualche passo falso, ma mi auguro che il cammino sia spedito. Organico del Palermo in ottica Serie C? Beh, servirà qualcosa, questo lo sanno bene Sagramola e Castagnini, due ottimi dirigenti. Io credo che il Palermo abbia un organico notevole anche in prospettiva Serie C: forse serviranno 3 o 4 giocatori di categoria, abituati a vincere, ma la base di partenza è importante“.