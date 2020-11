Mascherano si ritira, il CT dell’Argentina Scaloni: “E’ un amico, ha le porte aperte”

Mascherano dice addio al calcio.

L’ex difensore di Barcellona e Liverpool, tra le altre, ha annunciato il suo ritiro dal calcio giocato dopo la sconfitta dell’Estudiantes, attuale club dell’argentino, dopo la sconfitta per 1-0 contro l’Argentinos. L’attuale commissario tecnico dell’Albiceleste Lionel Scaloni, che conosce bene lo stesso Mascherano, ha commentato la carriera dell’ex Barcellona: “Inutile dire che oltre ad essere stato un compagno di squadra, essendo stato con lui per molto tempo, lo considero un amico. Ovviamente avrà le porte aperte della proprietà – riporta Ole.com -, perché è così che deve essere, un ragazzo che ha passato tanto tempo qui e ci ha messo tanta passione, sicuramente le porte saranno aperte. Al di là del fatto che è prematuro parlarne e che ha preso questa decisione, vedremo in futuro cosa vorrà fare. Ne parliamo, siamo in contatto“.

VIDEO Estudiantes, l’ex Barcellona Mascherano dice addio al calcio: “E’ arrivato il momento”