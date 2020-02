Martinelli: “Sconfitta che ci farà crescere, vi spiego perché. Ora continuiamo a lavorare”

Due a zero.

Il Palermo ha frenato al “Dino Liotta” contro il Licata in occasione della venticinquesima giornata del campionato di Serie D. I rosanero non sono riusciti a rispondere alla rete messa a segno all’11’ da Daniello, concedendo nella ripresa anche la rete del raddoppio. Il gap con il Savoia, tuttavia, in virtù della sconfitta maturata dai campani in casa dell’FC Messina, resta di 7 punti.

Licata-Palermo 2-0: derby amaro per gli uomini di Pergolizzi. I rosa regalano un tempo e si svegliano troppo tardi…

Il capitano rosanero Alessandro Martinelli, intervenuto in mixed zone al termine della gara, ha detto la sua sul risultato finale: “Questa è una sconfitta che ci deve far capire che c’è ancora tanto da lavorare e che non è assolutamente finita. uno stop che ci farà bene e ci farà crescere. Cattiveria? Forse nel primo tempo è mancata, nella ripresa abbiamo creato molto e siamo stati un po’ ingenui nel prendere qualche ripartenza di troppo. Credo che nel corso della ripresa abbiamo comunque giocato una buona gara. Abbiamo sofferto la loro fisicità, nel secondo tempo siamo riusciti a giocare palla a terra e creato tanto e quindi direi che è cambiata molto la partita. Atteggiamento? Dobbiamo crescere sotto questo aspetto anche perché le partite si vincono con i dettagli, da martedì faremo di tutto per lavorare al meglio e di conseguenza migliorarci“.