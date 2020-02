Martinelli: “Ko contro l’Acireale determinante. Scontro diretto con il Savoia? Non ci penso, a Licata…”

Prosegue spedito il cammino dei rosanero in Serie D.

Si prepara ad affrontare il Licata, la formazione di Rosario Pergolizzi, reduce dal successo interno maturato contro il Biancavilla agguantato grazie alle splendidi reti messe a segno dai due baby gioielli rosa Lorenzo Lucca e Andrea Silipo. Un impegno da non sottovalutare per la compagine siciliana, in testa alla classifica del Girone I, a 7 lunghezze di vantaggio dal Savoia. Un momento particolarmente positivo analizzato proprio dal centrocampista rosanero, Alessandro Martinelli, soffermatosi inoltre a parlare dello scontro diretto contro il Savoia nel corso della trasmissione “Siamoaquile” in onda su “TRM”.

“Savoia? Sinceramente non stiamo ancora pensando allo scontro diretta contro il Savoia, perchè mancano tre partite e in tre partite, con nove punti a disposizione, si può creare qualcosa di molto positivo o qualcosa di negativo quindi dobbiamo assolutamente vincere la sfida di domenica e poi penseremo alle altre partite. Sconfitte Acireale e Savoia? Quella col Savoia era la partita contro primo avversario che ci ha messo un po’ in difficoltà, non eravamo pronti e quindi abbiamo pagato; contro l’Acireale è stata un po’ più tosta perchè dovevamo vincere e dimostrare qualcosa, invece siamo ricaduti nello stesso errore, ma è solo lì che abbiamo capito che c’era qualcosa che non andava e che dovevamo rimettere le cose in sesto. Sono dell’idea che le sconfitte servano molto più delle vittorie, perché vincere maschera gli aspetti negativi, mentre perdere ti fa crescere. Cosa non era venuto fuori ad inizio campionato e che ora siamo riusciti a gestire meglio? Prima non curavamo molto i dettagli, che alla fine fanno la differenze, quando sono arrivate le prime difficoltà abbiamo iniziato a farlo perchè abbiamo capito che da lì dovevamo ripartire”.