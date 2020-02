Martin: “Vi svelo il nostro obiettivo principale. Scontro diretto? Non l’attendiamo con ansia, ma…”

Manca sempre meno a Licata-Palermo.

Archiviato il successo in casa contro il Biancavilla, agguantato grazie alle reti dei due gioielli rosa Lorenzo Lucca e Andrea Silipo, la formazione di Rosario Pergolizzi è pronto a tornare in campo per affrontare il Licata nella sfida valida per la venticinquesima giornata del campionato di Serie D del Girone I. Un impegno di certo non da sottovalutare per la compagine palermitana, attualmente in testa alla classifica del proprio girone, ma costretta a non compiere passi falsi per mantenere invariato il distacco dal Savoia in vista dello scontro diretto. Un argomento su cui il centrocampista del Palermo, Malaury Martin, si è soffermato a parlare nella consueta conferenza stampa pre-gara.

“Scontro diretto? Non ci abbiamo ancora pensato anche se nella mente c’è il pensiero, sappiamo che sono secondi e hanno il nostro stesso obiettivo. È sicuro che non l’attendiamo con ansia ma siamo concentrati, appena arriverà la settimana in cui li affretteremo speriamo di arrivarci al meglio. Ci sono tre partite prima che vogliamo vincere, questo è il nostro obiettivo principale. Adesso siamo nell’ultima parte di stagione e tutte le partite sono davvero fondamentali. Ho avuto qualche acciacco dopo Natale, adesso questi problemi sono spariti e mi sento di nuovo bene e in forma. Fare un gol o un assist è chiaro che può solo aiutare, il mio ruolo è quello di aiutare i giovani e la squadra a vincere quindi metto in secondo piano le prestazioni”.