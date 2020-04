Martin: “Situazione gravissima, il rischio è quello di non giocare più. La società sta facendo un lavoro spettacolare”

Tutto fermo.

L’emergenza sanitaria legata al coronavirus sta tenendo l’intera popolazione mondiale col fiato sospeso. Per sconfiggere definitivamente il virus bisogna stare a casa e per tale motivo i governi hanno bloccato tutti gli sport. Tra questi anche il calcio e non si sa ancora se campionati riprenderanno o meno. Nel caso specifico del Palermo, il club rosanero ha fatto sapere ieri tramite una nota che gli allenamenti, stoppati lo scorso 12 marzo, resteranno fermi fin al 13 aprile.

Intervistato da TRM, ha parlato il centrocampista francese della squadra di Pergolizzi, Malaury Martin: “Vedere i paesi del cuore in questa situazione mi fa male. Con i compagni mi sento spesso per sapere come stanno e come vivono la situazione, ogni tanto proviamo a scherzare un po’ per non pensare a quello che sta accadendo. E’ difficile capire cosa accadrà, diverse società potrebbero avere delle gravi ripercussioni”.

Il numero 8 rosanero ha poi sottolineato lo splendido lavoro che sta svolgendo la società di viale del Fante durante questo momento di emergenza: “Sta facendo un lavoro spettacolare, ma il rischio è quello di non tornare a giocare più. La situazione è gravissima e il calcio in questo momento passa in secondo piano. La priorità va data alla salute di tutti. Non sappiamo se riprenderemo. Io spero di tornare preso a giocare…”