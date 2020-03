Martin: “Situazione brutta per tutti, ma restiamo concentrati sull’obiettivo. Il comportamento dei più giovani…”

“È una situazione brutta per tutti. L’Italia è in difficoltà e per me è difficile perché la mia famiglia è lontana, questo crea dei problemi. Dobbiamo rimanere forti, però, tutti quanti“.

Il centrocampista del Palermo, Malaury Martin, descrive così, in una lunga intervista rilascia a Il Giornale di Sicilia, l’attuale memento che sta attraversando l’Italia che nelle ultime settimane ha dovuto fare i conti con l’emergenza coronavirus. Il calciatore francese è uno di quelli che non ha la possibilità di incontrare i suoi familiari: “Sto su Whatsapp ad ogni ora del giorno per poter vedere i miei figli, prendo inoltre tutte le precauzioni del caso durante gli allenamenti e per il resto della giornata rimango a casa“.

La formazione di Pergolizzi ha continuato nei giorni scorsi ad allenarsi, mentre altre squadre hanno deciso già da qualche tempo di fermarsi: “Dobbiamo rimanere concentrati sull’obiettivo, è chiaro che abbiamo adottato delle misure per evitare che ci sia il rischio di un contagio, ma qui bisogna restare focalizzati sul lavoro. Secondo me, questo è d’aiuto anche per tutti i ragazzi. Venire ad allenarsi, soprattutto per chi come me sta lontano da moglie e figli, rende meno difficile affrontare questo periodo“.

Martin e compagni lavorano al “Barbera“, utilizzando due spogliatoi e bottigliette personalizzate ma vedere sempre lo stadio vuoto è uno strano effetto “ma dobbiamo abituarci – ha spiegato il francese -. C’è la possibilità che si giochi in uno stadio vuoto e allenarsi qui tutti i giorni in queste condizioni può anche essere d’aiuto. Speriamo di no, comunque. Come si stanno comportando i giovani? Dobbiamo dare loro il buon esempio, anche sorvegliandoli nel comportamento. Non tutti sanno come gestire un periodo così e noi facciamo di tutto per fargli capire che bisogna stare attenti in questo momento di crisi, soprattutto nelle cose che si fanno fuori dal campo. Fortunatamente hanno capito la situazione“.