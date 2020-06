Martin: “Palermo punto di arrivo, contento di poter continuare questa avventura in rosanero”

“Sono contento di avere vinto la mia scommessa e quella che hanno fatto i dirigenti su di me“.

Inizia così l’intervista rilasciata ai microfoni de La Gazzetta dello Sport da Malaury Martin. Il centrocampista francese del Palermo è uno dei pochi calciatori che sono stati confermati dal club rosanero anche per la prossima stagione in Serie C: “Siamo riusciti a centrare la promozione che era un imperativo per il club e sono contento di poter continuare questa avventura con il Palermo che mi rende orgoglioso“.

L’ex Monaco ha anche parlato del suo ruolo e dei suoi obiettivi: “E’ stata dura, perché avevo spesso un uomo fisso su di me. Credo, però, che in Serie C sarà diverso è potrò fare ancora meglio per la squadra. Sono molto felice di poter finalmente giocare in una posizione che mi è sempre piaciuta. Sapevo che potevo fare bene in questo ruolo e spero di continuare a migliorarmi, perché ci sono ancora tanti punti in cui posso alzare l’asticella per incidere sulla manovra di gioco. L’obiettivo del prossimo anno, per me, è crescere ancora nel ruolo di regista e lasciare il segno in questa squadra. È chiaro che questo club sia un punto di arrivo per me, mi auguro di rimanere il più a lungo possibile per dare il mio contributo nella risalita nel calcio che conta“.

Il club rosanero non nasconde le sue ambizioni di promozione tra i cadetti: “Ovvio che mi immagino un Palermo da primi posti, la società lavorerà per questo, è sicuro – ha ammesso Martin -. Non basta, però, soltanto il nome per vincere, abbiamo visto il Bari quest’anno, ha avuto grandi difficoltà, come sappiamo tutti sarà un campionato molto difficile anche perché mi aspetto ancora una volta un torneo in cui le squadre aspetteranno il Palermo per dare il massimo“.