Martin: “Noi pronti a ripartire, meritiamo la promozione. Futuro? Vi dico tutto”

Voglia di tornare in campo.

“Fin dal primo giorno di quarantena noi siamo pronti a ripartire la nostra Società, ogni giorno più presente che mai, ha sempre manifestato la netta volontà di tornare a giocare al più presto, ovviamente nel rispetto dei protocolli che verranno emanati nelle prossime settimane“. Malaury Martin e il Palermo hanno le idee chiare, la voglia è quella di tornare alla normalità e conquistare la promozione in Serie C sul campo.

Sagramola: “Palermo pronto a ripartire, ma se fermano i campionati è giusto che chi è in testa sia promosso”

Il centrocampista francese, intervistato dal sito ufficiale del club di viale del Fante ha poi proseguito: “Come tutti siamo in attesa di conoscere le decisioni che verranno prese dalle istituzioni sulla ripresa dei campionato – ha raccontato Martin -. A prescindere, la certezza è che meritiamo la promozione ed ognuno di noi vorrebbe conquistarla sul campo. Non so quanto tempo dovrà passare prima di poter abbracciare i nostri tifosi ma in caso lo faremmo virtualmente, dopo tutte le sofferenze calcistiche che questa gente ha vissuto negli ultimi anni il ritorno al professionismo sarebbe una grande gioia per tutti“.

Martin: “Io zio degli under, siamo un gruppo eccezionale. Pizza al coronavirus? Mi sono vergognato…”

Martin, infine, ha concluso parlando di come si è ambientato a Palermo e della sua voglia di continuare ad indossare i colori rosanero: “La scorsa estate mi sono fatto un grande regalo firmando il contratto nel giorno del mio compleanno. Dopo aver girato il mondo penso di aver finalmente trovato ciò che desideravo insieme a mia moglie. Palermo è una città incredibile, ricca di storia e di bellezza. I palermitani vivono per il calcio, soltanto in Inghilterra avevo visto un grande stadio pieno per una partita di quarta serie, c’è un senso d’appartenenza unico, lo stesso manifestato fin dall’inizio dalla nuova Società. Dopo aver partecipato alla rinascita del club rosanero vorrei avere il privilegio di vivere da protagonista la cavalcata verso l’élite del calcio, sarebbe senza alcun dubbio il modo migliore per concludere la mia carriera e la dirigenza conosce bene questa mia ambizione“, ha concluso il francese.