Martin: “Gruppo unito, il campo l’ha dimostrato. Obiettivi? Festeggiare la Serie C con la mia famiglia”

Parola a Malaury Martin.

Archiviato il deludente pareggio contro il San Tommaso, domenica il Palermo è tornato al successo con una vittoria di misura contro il Roccella di mister Francesco Galati. Adesso però, i rosanero sono chiamati ad affrontare un altro esame importante: il Marina di Ragusa, che domenica è riuscito a fermare il Savoia in casa, permettendo ai rosa di guadagnare terreno in classifica.

A Ragusa è tutto pronto per il grande evento, ma mister Pergolizzi ha ancora qualche dubbio di formazione. Certo della sua presenza in campo è invece, Martin, pedina inamovibile dello scacchiere rosanero. Diventato papà per la seconda volta ieri a Montecarlo, il numero 8 rosanero, intervenuto ai microfoni de ‘Il Giornale di Sicilia’, ha raccontato l’emozione del momento in cui sua moglie Bianca ha dato alla luce il piccolo Leonardo.

“Ho vissuto tutto in diretta con lo smartphone e dopo la gara andrò dalla mia famiglia. Magari con una dedica per loro, prima di partire, anche se l’obiettivo resta uno. Penso però che ci vorrà più di un mese prima di riavere la mia famiglia qui, spero però di festeggiare con loro la promozione in Serie C. Chi ha scelto il nome? Entrambi i nostri figli hanno la fortuna di avere la doppia nazionalità, abbiamo scelto di farlo nascere a casa nostra. Stavolta il nome l’ha scelto la mamma. Io ho spinto più sul primo (William, ndr), ma Leonardo è un nome bellissimo, d’altronde ci piacciono l’arte e la storia”.

A Palermo un gruppo solido e unito, che nonostante le difficoltà di fare il papà e il marito a distanza, aiutano Martin a stare bene e non sentirsi solo: “Non è semplice, ma ci siamo abituati. Da undici anni mi trovo lontano da casa e con mia moglie ci sono periodi così, stavolta è stato più difficile, anche se ho vissuto tutto in diretta. Ho legato tantissimo con molti compagni. Mi fanno stare bene. Siamo un gruppo compatto, lo stiamo dimostrando anche in campo. È la nostra forza, rimanere uniti per inseguire il nostro obiettivo”, ha concluso Martin.