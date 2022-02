Marsiglia-Clermont, probabili formazioni e quote: Sampaoli si affida a Milik

Quasi tutto pronto per il posticipo serale della 25esima giornata di Ligue 1 tra Marsiglia e Clermont

Marsiglia e Clermont chiudono il venticinquesimo turno di Ligue 1 . La formazione di Jorge Sampaoli vuole assicurarsi un posto in Champions League nella prossima stagione, con diverse che rincorrono il secondo posto attualmente occupato proprio dalla compagine marsigliese. Di fronte un Clermont in evidente difficoltà, con soli 24 punti conquistati e il quindicesimo posto in classifica.

Una sola sconfitta nelle ultime cinque per la squadra trascinata dall'ex Napoli Arek Milik, realizzatore del Marsiglia che, vincendo contro il Clermont, potrebbe allungare a quattro punti il distacco dal terzo posto. Il PSG, nonostante l'ultimo passo falso contro il Nantes, è ancora troppo lontano per sperare in una clamorosa rimonta per il titolo. Per il Clermont l'obiettivo resta la salvezza, con il diciottesimo posto che dista appena 3 punti.