Marsala, Terranova: “Abbiamo dato tutto, non posso rimproverare nulla ai ragazzi”

Il Marsala cede 3-1 al Palermo di Rosario Pergolizzi.

I biancazzurri nonostante il pari ottenuto a inizio ripresa su calcio di rigore trasformato da Balistreri si sono dovuti arrendere alla supremazia espressa dai rosanero. Il tecnico del Marsala, Nicolò Terranova, in mixed zone, ha analizzato la prestazione dei suoi.

“Gli ultimi due gol sono arrivati uno su un errore nostro e l’altro su un tiro che probabilmente era un cross. Il Palermo ha meritato la vittoria. ma se avessimo conquistato un punto non avremmo rubato nulla. C’è il rimpianto, ma la forza degli avversari era talmente tanta che non posso rimproverare nulla ai ragazzi per quanto riguarda il coraggio. La squadra si è giocata bene la partita. Fino a venti minuti dalla fine c’è stato equilibrio. Il 2-1 è arrivato a causa di alcuni errori individuali, dobbiamo lavorare su quello. Da martedì inizieremo a pensare al Nola. Dobbiamo lavorare sulla mentalità, siamo una squadra giovane. Scoppetta, che è arrivato sabato, ha alzato un po’ la media dell’età. Abbiamo tanti under, abbiamo bisogno di lavorare più sulla testa che sulla tecnica. Sono fiducioso, ho trovato una squadra compatta. I ragazzi non vedono l’ora di tornare in campo”.