Marsala-Savoia, Padulano rompe il silenzio dopo le polemiche: “Vittima di un atto indecoroso, chi mi conosce…”

Fabio Padulano rompe il silenzio.

Si arricchisce di un nuovo capitolo il duello mediatico tra Palermo e Savoia, entrambe in lotta per la vetta della classifica del Girone I del campionato di Serie D. I rosanero, attualmente a cinque punti in vantaggio sui campani, sono decisi a centrare l’obiettivo promozione in Serie C dopo il crack finanziario della vecchia società avvenuto che ha costretto i rosa a ripartire dal dilettantismo con una nuova proprietà. Stesso obiettivo per la formazione campana, rilanciatasi prepotentemente alle spalle della capolista, dopo un avvio di stagione opaco.

Un duello a distanza a nervi tesi che non accenna a placarsi. Dopo il polverone sollevato dal Savoia in merito alla concessione reiterata di rigori alla compagine di Pergolizzi – bollati come generosi dal club campano – e la replica del club rosanero relativa alla questione orari di inizio dei match, una nuova polemica è sorta in queste ore. La nota ufficiale del Savoia che chiama in causa l’emittente televisiva palermitana Gold 78, è figlia di un botta e risposta tra conduttori e inviati della trasmissione “Diretta Stadio” sull’impiego del trequartista originario di Torre Annunziata, Fabio Padulano, in occasione della sfida Marsala-Savoia. (APPROFONDISCI QUI)

Scambio di battute ritenuto allusivo e tendenzioso dal club del presidente Mazzamauro. Protagonista indiretto – suo malgrado – della spinosa vicenda, Fabio Padulano, il calciatore del Marsala ha voluto chiarire la sua posizione attraverso un lungo post pubblicato tramite la sua pagina Facebook.

“Vittima di un atto indecoroso.

Chi mi conosce sa’ che persona sono ed è per questo che ringrazio la città di Torre Annunziata per l’affetto e la stima che mi è giunta in queste ore.

Orgoglioso di esserci nato e di vivere lì.

In passato ho coronato il sogno di tutti i bambini nati in quella terra, quello di indossare la maglia biancoscudata, oggi sono un calciatore del Marsala e da professionista quale sono difendo i colori della squadra per cui gioco.

Impegno e sudore sono le costanti del mio “credo” calcistico, che mi hanno sempre accompagnato in carriera.

Con affetto,

Fabio Padulano”.