Marsala, crisi societaria: calciatori senza stipendi da novembre. Cottone: “Stanno venendo fuori anche delle strane vertenze”

Così Domenico Cottone, presidente del Marsala, in merito alla crisi societaria che sta attraversando il suo club che non paga gli stipendi ai calciatori dal mese di novembre. Ma anche un classifica non certamente incoraggiante con la squadra che rischia seriamente di retrocedere: “Non è stata una mia decisione quella di mettere fuori rosa il nostro cannoniere Balistreri – ha raccontato Cottone a La Gazzetta dello Sport – mentre è inconcepibile che i giocatori, pur vincolati dal regolamento ad osservare il silenzio stampa imposto dalla società, emettano comunicati scrivendo sciocchezze come quella della mancanza di maglie da gioco in occasione dell’ultima partita o dimenticando che l’impegno di pagare altre due mensilità a gennaio è saltato perché non sono stati riscossi i crediti vantati verso alcuni sponsor e verso il Comune. Aggiungo che stanno venendo fuori delle strane vertenze, compresa quella di un consulente, per debiti precedenti la mia gestione. Insomma per essere considerato buono devo mettere i soldi, diversamente devo fare da capro espiatorio di tutte le manchevolezze altrui. Ciò mi porta a dire che a Marsala non si può fare calcio“.