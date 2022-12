Marocco-Portogallo 1-0, finisce il Mondiale di Ronaldo. Prima africana in semifinale

Marocco passato in vantaggio al 42' grazie al colpo di testa di En-Nesyri sul suggerimento morbido di Attiat-Allah. Pesano gli errori del difensore Ruben Dias ma soprattutto dell'uscita a vuoto del portiere portoghese Diogo Costa. Partenza dalla panchina per Cristiano Ronaldo, entrato in scena dal 51'. Spazio pochi minuti più tardi anche a Cheddira, bomber marocchino del Bari che nel prepartita è stato caricato dai propri compagni biancorossi. Proprio quest'ultimo ha rimediato due cartellini gialli poco prima dei minuti di recupero, prolungando la sofferenza del Marocco.