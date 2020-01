Marina di Ragusa, Utro: “Meritavamo di più, gol di Sforzini irregolare. Rigore? Vi dico la mia”

Zero a uno.

È questo il punteggio finale della gara odierna tra Marina di Ragusa e Palermo. I rosanero hanno trionfato grazie a una rete messa a segno al 52′ da Ferdinando Sforzini.

Marina di Ragusa-Palermo 0-1: il lampo di Sforzini vale tre punti! Sofferenza e cinismo, i rosa blindano il primato

Il tecnico dei padroni di casa, Salvatore Utro, intervenuto in mixed zone al termine della gara, ha commentato la prestazione dei suoi: “Alla vigilia ho chiesto ai ragazzi di non avere paura, sapevamo che avremmo dovuto correre molto più del Palermo per poterlo contrastare al meglio. A dirla tutta credo che avremmo meritato qualcosa in più, il mio recriminare si riferisce al palo colpito nel primo tempo. Rigore non fischiato? L’arbitro era molto vicino all’azione, poteva starci o no. Accettiamo la decisione del direttore di gara. Gol Palermo? Dalla panchina tutti noi abbiamo visto che il gol è arrivato con Sforzini in posizione irregolare, ormai comunque la sfida è finita e quindi non c’è più nulla da fare. La mia è una squadra che sta dando tutto e lo abbiamo dimostrato anche a Torre Annunziata pareggiando 0-0 contro il Savoia. Come già detto in precedenza avremmo meritato di più, ma le prestazioni contro Savoia e Palermo ci hanno confermato che abbiamo messo in campo la giusta mentalità“.

