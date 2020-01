Marina di Ragusa-Palermo, tifosi rosanero pronti all’esodo: oltre 700 i biglietti venduti. I dettagli

“L’esodo si avvicina. I biglietti per Marina di Ragusa-Palermo sono ancora in vendita, ma è già stata superata quota 700 tagliandi emessi per il settore ospiti“.

Apre così l’edizione odierna de Il Giornale di Sicilia parlando del prossimo impegno del Palermo, domani pomeriggio alle 14.30 contro il Marina di Ragusa. La squadra di Pergolizzi sarà accompagnata e supportata da diverse centinaia di tifosi che raggiungeranno Ragusa a partire dalle prime ore del mattino di domani. Il numero di tifosi al seguito dei rosanero potrebbe superare le mille unità, cosa che ha portato la società gialloblù ad ampliare il settore dedicato ai supporter ospiti.

“Non solo la Tribuna B, giudicata insufficiente per contenere tutti i palermitani, ma anche la Tribuna C sarà aperta agli ospiti. Il tutto per un totale di 1.100 biglietti messi a disposizione: la Tribuna B può contenere al massimo 750 persone, mentre le restanti 350 andranno nella Tribuna C, che è di fatto una delle curve dell’impianto ragusano. Non mancheranno, però, i tifosi del Palermo in Tribuna A. Diverse persone hanno acquistato i biglietti sul posto e seguiranno la partita dalla tribuna centrale dello stadio, per quello che si annuncia come un vero e proprio esodo“, si legge.

Una trasferta lunga 253 chilometri (506 se si considera anche il ritorno) per una sfida storica, tanto che in città c’è già un clima di festa. “Appuntamento con la storia“, recitano i manifesti affissi a Ragusa e dintorni. La società, la squadra e la gente attende con spasmodica attesa l’arrivo dei rosanero. L’Aldo Campo sarà tutto esaurito con tanti tifosi del Palermo che cecheranno di aiutare la squadra per raggiungere una vittoria che serve per mantenere a distanza di sicurezza il Savoia.