Marina di Ragusa-Palermo, si gioca all’Aldo Campo: previsto mini-esodo di tifosi rosanero. I dettagli

“A tre mesi dall’ultima volta, il Palermo torna ad affrontare un derby in trasferta“.

Apre così l’edizione odierna de Il Giornale di Sicilia parlando del prossimo impegno dei rosanero lontano dal “Barbera” contro il Marina di Ragusa, gara in programma domenica alle 14.30 e valida per la quarta giornata del girone di ritorno del campionato di Serie D. L’ultimo derby siciliano in trasferta per la formazione di Pergolizzi era stato lo scorso 13 ottobre contro il Biancavilla (2-1 in favore dei rosa). Da allora i derby sono stati tutti al “Barbera“.

Il Palermo si prepara così all’ennesimo viaggio in pullman, con il percorso che sarà più breve rispetto alle ultime trasferte in Calabria e Campania. La distanza tra il capoluogo siciliano e l’ex provincia è di 253 chilometri. Il match si disputerà allo stadio “Aldo Campo” di Ragusa, nonostante la società rossoblù sia effettivamente di Marina di Ragusa. Uno stadio che ha portato fortuna alla formazione guidata da mister Utro che ha ottenuto due promozioni in due anni, fino a trovarsi in Serie D per la prima volta nella propria storia.

“Più che scaramanzia, però, la scelta di giocare in un’altra località nasce per esigenze logistiche: l’impianto ragusano può ospitare circa 4.500 spettatori e per la partita in questione, il club rossoblù è pronto ad «allargare» il settore ospiti. Intanto, i tifosi palermitani hanno già acquistato oltre 150 tagliandi e per domenica è previsto un mini-esodo a Ragusa, per una trasferta in Sicilia che manca ormai da più di tre mesi“, conclude il quotidiano.

