Marina di Ragusa-Palermo, info settore ospiti: il comunicato della Questura di Ragusa

Poco più di quarantotto ore e sarà Marina di Ragusa-Palermo.

Si affronteranno domenica pomeriggio allo stadio “Aldo Campo”, la formazione di Rosario Pergolizzi e quella di Salvatore Utro. I rosanero, dopo il successo agguantato contro il Roccella – grazie al penalty procurato e trasformato da Floriano – e il pareggio interno maturato dal Savoia, avranno l’obbligo di vincere per mantenere le distanze dalla compagine campana attualmente seconda in classifica a quota 43 punti. Proprio a pochi giorni dalla sfida, la Questura di Ragusa, ha diramato un comunicato relativo alla possibile grossa affluenza di tifosi rosa nell’impianto sportivo del Marina di Ragusa. Di seguito, la nota in questione:

“Come comunicato dalla Questura di Ragusa, sulla scorta dei biglietti risultati ad ora venduti sui canali abilitati, si potrebbe concretizzare una affluenza di pubblico proveniente da Palermo tale da rendere insufficiente la capienza della sola Tribuna “B”, quella destinata agli ospiti.

Per questo motivo la società Marina di Ragusa potrà emettere non oltre 750 tagliandi di ingresso riservati agli ospiti destinati alla Tribuna “B”; oltre tale numero e per un numero non superiore a 350 biglietti, gli ulteriori tagliandi per i tifosi ospiti saranno riservati alla Tribuna “C””.