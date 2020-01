Marina di Ragusa-Palermo: esodo dei tifosi rosanero. “Tenente Onorato”, in settimana l’accordo con l’ente militare…

Verso la sfida col Marina di Ragusa.

Il Palermo, reduce dal successo per 1-0 ottenuto in casa contro il Roccella, si prepara per sfidare la compagine allenata da mister Salvatore Utro. La formazione rosanero ha l’obiettivo di proseguire la propria marcia verso la promozione in Serie C, provando ad aumentare ulteriormente il distacco dal Savoia. Domenica prossima, inoltre, secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, potrà contare su una massiccia presenza di tifosi al proprio seguito, nonostante la distanza di 250 km tra Palermo e Ragusa.

Marina di Ragusa-Palermo, biglietti in vendita: info, prezzi e dettagli

Intanto la società continua a lavora per giungere ad un accordo con l’Esercito per il “Tenente Onorato“. Quella corrente potrebbe essere la settimana decisiva per la ratifica dell’accordo tra la società di viale del Fante e l’ente militare. La squadra continua assiduamente a lavorare a Boccadifalco, ma la necessità è quella di aver tutto regolamentato.

Palermo, si torna a respirare: i rosanero tentano un nuovo allungo sul Savoia

Palermo, Floriano è super: dribbling, velocità e gol. E’ lui l’arma in più dei rosanero