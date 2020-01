Marina di Ragusa-Palermo, arbitra Calzavara: col Savoia non portò fortuna ai rosanero

“Il Palermo ritroverà una vecchia conoscenza a Ragusa. L’arbitro della gara di domani contro il Marina sarà Andrea Calzavara della sezione di Varese, già incontrato dai rosa in occasione della sfida interna col Savoia“.

Apre così l’edizione odierna de Il Giornale di Sicilia parlando dell’arbitro che dirigerà la gara di domani all’Aldo Campo di Ragusa tra Marina di Ragusa e Palermo. Calzavara, infatti, ha già diretto i rosa in occasione della sfida interna persa dalla formazione di Pergolizzi per 1-0 contro il Savoia, con un gol annullato a Ricciardo per fuorigioco e l’espulsione di Ficarrotta, costata tre turni di squalifica all’esterno d’attacco palermitano.

Il direttore di gara lombardo non è sicuramente di manica larga e nelle due gare arbitrate nel Girone I di Serie D ha estratto dal taschino tre rossi, di cui uno proprio per Ficarrotta. In totale in questo stagione ha diretto dodici partite in Serie D con 66 ammoniti e sei espulsi (di cui due da doppia ammonizione). “Di certo non un arbitro permissivo, statistiche alla mano“, conclude il quotidiano.