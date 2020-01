Marina di Ragusa, mister Utro: “Col Palermo partita speciale. Non dobbiamo commettere errori, siamo pronti”

“I ragazzi hanno lavorato con grande attenzione e ho tutta la rosa a disposizione, questo mi fa ben sperare“.

Salvatore Utro, tecnico del Marina di Ragusa, pensa positivo in vista della gara di questo pomeriggio all’Aldo Campo contro il Palermo. Il tecnico della compagine iblea è convinto che la sua formazione possa fare una grande gara contro i rosanero, dopo che la scorsa settimana hanno ottenuto un importante pareggio in trasferta contro il Savoia: “Tutti hanno voglia di mettersi in discussione e questo fa alzare l’intensità. Anche a Torre Annunziata i cambi ci hanno dato una grossa mano, ben venga se tutta la squadra è pronta“.

Utro è palermitano, per lui sarà una gara particolare: “È una partita speciale per chiunque, non solo per me che sono palermitano. Giochiamo contro un grandissimo club con una grandissima storia, è stimolante. Una squadra forte, la capolista, con giocatori che possono punirci al primo errore. Servono attenzione e sacrificio, bisogna stare dentro la partita quanto più possibile. Per noi è importante fare punti ogni domenica e anche se sappiamo di dover scalare una montagna, siamo pronti“.

Per la squadra rossoblù sarà fondamentale non commettere errori: “In queste partite bisogna riuscire a tirar fuori tutto, sbagliando il meno possibile. Siamo comunque sereni e cercheremo di fare la nostra partita. Formazione? Noi cerchiamo sempre di creare soluzioni e avendo tutta la rosa a disposizione, ho provato più sistemi. Sceglierò alla fine, anche perché i ragazzi mi stanno mettendo in difficoltà“, ha concluso Utro.