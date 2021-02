Marconi: “Serve alchimia per vincere i campionati. Catanzaro? Puniti da un episodio”

Ivan Marconi l’ultimo baluardo del Palermo.

Il difensore rosanero, proveniente dal Monza, ha dimostrato a più riprese di essere una pedina fondamentale nella difesa di Roberto Boscaglia. Il centrale classe ’89 è tornato a disposizione dopo un infortunio che lo aveva tenuto lontano dal campo per qualche tempo e adesso ha intenzione di recuperare la giusta forma fisica in vista del prosieguo del campionato. Il calciatore bresciano, nel corso dell’intervista rilasciata a “Siamo Aquile” in onda su Trm, ha detto la sua in merito alla stagione corrente e ai propri obiettivi futuri.

“Sto pian piano riprendendo la mia forma fisica dato che sono stato fuori per quasi due mesi, non è semplice ma lo staff tecnico mi ha gestito bene. Essendo un infortunio al polpaccio c’è il rischio che ricapiti e quindi si cerca di gestirmi al meglio. Catanzaro? Vado di pari passo con il Palermo e non sono contento se non riusciamo a vincere perchè in campo ci andiamo noi e proviamo sempre a dare il massimo. Contro i calabresi per colpa di un episodio non abbiamo portato a casa i punti, peccato perchè abbiamo avuto le nostre occasioni. Di fronte avevamo una buona squadra, questa partite qua non sono semplici dato che giochi contro squadre che hanno esperienza. Non voglio neanche calcolare la Ternana perchè sta facendo un campionato a parte, se dopo una ventina di partite siamo in questa zona di classifica bisogna prendere atto che possiamo battere chiunque ma perdere contro chiunque. Abbiamo avuto diversi problemi di Covid e di preparazione, abbiamo iniziato tardi. Una serie di vicissitudini che hanno portato una serie di problematiche. Aspettarsi che il Palermo facesse subito un campionato di vertice poteva starci ma non era così scontato. Si capisce dall’inizio quando sei destinato a vincere un campionato? Il Monza era già una realtà soprattutto per la proprietà e quindi c’era in programma di vincere. Secondo me per vincere un campionato c’è bisogno di un’alchimia generale: dalla fortuna al feeling giusto, un insieme di elementi che si devono amalgamare. Purtroppo quest’anno, dati alla mano, è evidente che qualcosa non è andata bene. Proviamo a dare sempre tutto, è successo anche contro il Catanzaro”.