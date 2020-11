Maradona, selfie macabro con la salma del Pibe de Oro: impiegati indagati per profanazione cadavere

Indagati per profanazione di cadavere i dipendenti delle pompe funebri che hanno scattato il selfie con la salma di Diego Armando Maradona.

Il giorno dopo la scomparsa del Pibe de Oro, morto mercoledì pomeriggio nella sua casa di Tigre, a Buenos Aires, a causa di un’insufficienza cardiaca acuta provocata da un edema polmonare acuto, con cardiomiopatia dilatativa, sui social e sui giornali sono comparse delle foto ritraggono tre addetti alle pompe funebri accanto alla bara aperta con il corpo del Diez, poco prima della traslazione nella camera ardente alla Casa Rosada.

Il gesto ha fatto molto discutere, scatenando polemiche e indignazione in Argentina, e non solo. Secondo uno dei titolari dell’impresa funebre a conduzione familiare Sepelos Pinier, la ditta sarebbe estranea all’episodio: a quanto pare, infatti, gli impiegati non sarebbero dipendenti della ditta, ma esterni incaricati semplicemente del trasporto degli addobbi per la cerimonia funebre. I tre sono stati perquisiti e interrogati dalle forze dell’ordine, che sono intervenuti nel luogo in cui fu preparato il corpo, la sede dell’agenzia ‘Pinier’ e nell’abitazione di uno degli impiegati, quello che ha posato per insieme al figlio 18enne Sebastián, cioè Claudio Ismael Fernández, 48 anni. Ad entrambi sono stati sequestrati telefoni cellulari, un tablet, una chiavetta USB e anche alcuni indumenti. Tra questi delle camicie compatibili con quelle indossate dagli imputati al momento dello scatto di quelle macabre fotografie.

