Maradona, saltano i nervi a Tiki Taka: Facci etichetta Diego come un drogato e ciccione, Auriemma consiglia un TSO

Raffaele Auriemma contro Filippo Facci.

È guerra aperta tra i due giornalisti, l’argomento è sempre Diego Armando Maradona, scomparso lo scorso 25 novembre nella sua casa di Tigre, a Buenos Aires, a causa di un’insufficienza cardiaca acuta provocata da un edema polmonare acuto, con cardiomiopatia dilatativa.

Facci si è lasciato andare ad alcune clamorose esternazioni sul Pibe de Oro: “Se i napoletani si offendono, io me ne frego! Diego Armando Maradona extra calcio può essere piaciuto ai napoletani che l’hanno deificato, non solo per dei pregi ma anche dei difetti. Nella vita era un mediocre, drogato, ciccione, ladro come contro l’Inghilterra!”.

Immediata la replica di Auriemma, che non le manda a dire: “Ha un’ossessione nei confronti del Napoli e dei napoletani. Non guardare ai difetti di Maradona, guardati allo specchio. Necessiti urgentemente un TSO dopo quello che ho sentito stasera. L’ossessione di Facci va curata immediatamente”.

Facci ha poi rincarato: “Ma chi cacchio siete! Siete italiani! Solo gli arabi hanno la vostra suscettibilità! Siete dei complessati! E’ diventato un esempio cattivo, drogato, ciccione, morto prima del tempo, a differenza di Paolo Rossi che è morto da vivo!”.