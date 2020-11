Maradona, Maxi Lopez ricorda il Diez: “Mi ha difeso nelle vicende personali, in Argentina era un Dio”

Il mondo del calcio piange Diego Armando Maradona.

E’ scomparso mercoledì pomeriggio El Pibe de Oro che, nel giorno del suo 60° compleanno, era stato ricoverato in ospedale per l’asportazione di un ematoma al cervello. Il dio del calcio si è spento nella sua casa di Tigre, a Buenos Aires, a causa di un’insufficienza cardiaca acuta provocata da un edema polmonare acuto, con cardiomiopatia dilatativa. Una notizia diffusa dai media argentini nelle scorse ore che ha scosso tutto il mondo del calcio, strettosi dopo la morte del campione argentino.

Maradona, la vera causa della morte del Pibe de Oro: svelato l’esito dell’autopsia

Diversi, infatti, sono stati i messaggi di cordoglio diffusi per ricordare Maradona. Tra questi, anche l’attaccante argentino della Sambenedettese, Maxi Lopez, che ai microfoni ufficiali del club rossoblu, ha ricordato il suo rapporto con il Diez: “È un giorno tristissimo, ancora non ci credo. Tutti amiamo Maradona, in Argentina è il nostro dio calcistico. Con me è stato fantastico, mi ha difeso con le mie vicende personali, mi ha sempre dato dei consigli, abbiamo giocato qualche partita di beneficenza insieme”.

VIDEO MARADONA, il selfie macabro con la salma di Diego: le immagini delle telecamere

“Il solo fatto di poter condividere uno spogliatoio con lui, il sentirlo raccontare una barzelletta, i suoi consigli che ti dava anche se non glieli chiedevi perché lui era fatto così – ha proseguito il classe ’84 -. Penso ai messaggi che mi ha mandato e ai consigli personali e molto profondi che mi ha dato: aveva sempre la parola giusta, porterò tutto questo sempre con me per tutta la vita. Era unico, ineguagliabile, particolare, incredibile. Per me se n’è andato il più grande di tutti i tempi e l’ha fatto troppo presto”, ha concluso Maxi Lopez.

VIDEO MARADONA, l’ultimo saluto a Diego: il corteo funebre fino al cimitero