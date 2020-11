Maradona, la verità del fratello Hugo: “Ecco chi stava vicino a Diego. C’una cosa che mi sembra molto strana”

Non si spengono i riflettori sulla morte di Diego Armando Maradona.

Mentre il mondo piange Diego Armando Maradona, nuove ombre vengono gettate sulla sua morte: avvenuta lo scorso mercoledì a Buenos Aires per arresto cardiaco. Diverse le polemiche susseguitesi in questi giorni dopo le notizie giunte dall’Argentina su un’indagine avviata su Leopoldo Luque, il medico personale del Pibe de Oro, accusato di negligenza medica. Intervenuto a tal proposito durante la trasmissione “Live – Non è la d’Urso”, il fratello del numero 10, Hugo Maradona, ha raccontato la sua verità svelando qualche retroscena legato alle ultime settimane di vita del fratello.

“L’unico che gli stava accanto è mio nipote, che per lui era come un figlio. Lo affiancavano infermiera e dottore, ma non voleva nessuno in camera. Non so cosa sia successo e mi auguro che non sia stata trascurata la sua vita, o che ci sia stato qualche errore da parte dei medici. Ora ci sono le indagini, ci penseranno gli avvocati e la polizia in Argentina, se è vero quello che stanno dicendo mi fa il doppio del male perché non meritava di esser lasciato solo. Quello che mi sembra strano è che quando hanno chiamato l’ambulanza non è stato detto il nome di mio fratello, né il medico ne l’infermiera hanno fatto il nome di Maradona”.