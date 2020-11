Maradona, la morte del Pibe de Oro: le reazioni dal mondo del calcio

E’ morto Diego Armando Maradona.

Serata di lutto per tutto il mondo del calcio e non solo, visto il decesso dell’ex Pibe de Oro. Le condizioni di Maradona erano peggiorate nelle ultime ore a causa di un attacco cardio-respiratorio che, purtroppo, non è riuscito a superare. Tanti protagonisti del presente e del passato hanno voluto subito rendere omaggio alla scomparsa di quello che per molti è stato il miglior giocatore della storia del Football. Una reticenza evidente generata da un incredulità comune da parte di calciatori, allenatori, e società, rimasti a dir poco attoniti dopo la diramazione dell’ufficialità della notizia.