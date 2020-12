Maradona, la ballerina di “Ballando con le Stelle” non dimentica El Pibe de Oro: le rivelazioni di Angela Panico

Il mondo omaggia Diego Armando Maradona.

Il Diez si è spento lo scorso 25 novembre nella sua casa di Tigre, a Buenos Aires, a causa di un’insufficienza cardiaca acuta provocata da un edema polmonare acuto, con cardiomiopatia dilatativa. Una notizia tanto inaspettata quanto tragica, che ha scosso l’intero mondo del calcio, strettosi dopo la morte del campione argentino.

Diversi, infatti, sono stati i messaggi di cordoglio diffusi per celebrare l’ex Napoli. Tra i tanti che ancora stanno piangendo per la morte del Pibe de Oro c’è anche Angela Panico, ballerina napoletana di Ballando con le stelle che nella seconda edizione ha avuto il privilegio di danzare con Maradona: “Ero stata appena scelta come maestra nel cast del programma quando Milly Carlucci mi ha annunciato: ‘Ballerai con Maradona’. Io sono napoletana, da bambina andavo allo stadio a vederlo giocare e mi sono sentita quasi mancare: non solo esordivo in tv in una trasmissione così prestigiosa ma avevo anche il compito di insegnare danza al mio idolo”, ha raccontato la donna in una lunga intervista rilasciata a DiPiù.

“Diego, che ha sempre dato il suo cuore non solo al calcio, va ricordato soprattutto per le cose belle. Dopo anni difficili, in quel periodo era tornato in forma, aveva perso trenta chili ed era fiero di sé stesso: ‘Mi sono disintossicato, sai? È stata dura ma ce l’ho fatta’, mi ripeteva e vedevo la malinconia nei suoi occhi. Era consapevole dei propri sbagli, delle proprie fragilità. Poi i problemi fisici, un’altra ferita per Diego, che, probabilmente, si era affidato alle persone sbagliate per gestire il suo denaro. Era dispiaciuto, stressato, è stato male ed ha lasciato il programma. Io ad oggi ho solo un rimorso, non essere riuscita a dargli la notizia della mia terza gravidanza, ma il bambino porterà il suo nome”, ha concluso Angela Panico.

