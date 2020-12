Maradona, il ricordo di Riva: “Diego il più grande di tutti i tempi, insieme abbiamo lottato per una cosa”

Il mondo del calcio piange Diego Armando Maradona.

E’ scomparso lo scorso 25 novembre El Pibe de Oro che, nel giorno del suo 60° compleanno, era stato ricoverato in ospedale per l’asportazione di un ematoma al cervello. Il dio del calcio si è spento nella sua casa di Tigre, a Buenos Aires, a causa di un’insufficienza cardiaca acuta provocata da un edema polmonare acuto, con cardiomiopatia dilatativa. Una notizia diffusa dai media argentini che ha scosso tutto il mondo del calcio, strettosi dopo la morte del campione argentino.

Diversi, infatti, sono stati i messaggi di cordoglio diffusi per ricordare Maradona. Tra questi, anche quello di Gigi Riva, che nel giorno in cui è stato confermato presidente onorario del Cagliari – lo ha deciso l’assemblea dei soci del club rossoblù che si è riunita per l’approvazione del bilancio d’esercizio al 30 giugno 2020 -, ha voluto ricordare e raccontare il suo grande rapporto con il Diez: “Maradona è stato uno dei più grandi nella storia dello sport. Un amico e una persona vera. Ogni volta che ci vedevamo c’era un feeling speciale”.

“Non ho avuto la fortuna di giocare nel suo periodo, da un punto di vista temporale sono più legato a Pelé, mentre lui è arrivato da noi un decennio dopo – ha proseguito -. Ma con Diego condivido tante similitudini: entrambi abbiamo lottato per l’amore di quella che sentivamo come la nostra gente. Lui a Napoli e io Cagliari, riuscendo a farli sognare”, ha concluso Riva.