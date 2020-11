Maradona, il dolore del fratello Hugo: “Chi ha sbagliato deve pagare. L’ultima telefonata con Diego alle 3 di notte”

Hugo Maradona ricorda il fratello recentemente scomparso.

L’emergenza Covid non ha permesso all’ex calciatore di volare in Argentina per rendere omaggio a Diego Armando che lo scorso 25 novembre è deceduto a causa di un attacco cardio-respiratorio. C’è tanto dolore e amarezza nelle parole pronunciate da Hugo che in Italia è ricordato per aver indossato la maglia dell’Ascoli, in prestito dal Napoli, dopo che proprio il ‘Pibe de Oro’ aveva spinto per il suo acquisto. Le sue dichiarazioni rilasciate a Deportes Radio CNN Argentina.

“Ogni giorno che passa il dolore cresce anche perché vivo lontano dall’Argentina. Mi alzo la mattina e penso di chiamarlo, come facevamo tutti i venerdì. L’ultima volta che ci siamo parlati erano circa le due o le tre del mattino. Mi ha chiamato, mi ha detto: “Stai dormendo?”. “No, ballando”, ho risposto. Mi sembrava sereno. Non potevo viaggiare a causa del problema Covid, i voli non partono tutti i giorni da Roma a Buenos Aires. Dato che i funerali sono stati organizzati frettolosamente non ho avuto il tempo e la possibilità di andare in Argentina. viaggiare. Pretendo che la Giustizia indaghi e poi pagherà chi avrà sbagliato Niente di più. Se vogliamo fare giustizia. Non ero lì e non posso giudicare le persone che erano intorno a lui, so che mio nipote era lì e si è preso cura di lui fino all’ultimo momento”.