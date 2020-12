Maradona, Diego Jr: “C’è un’indagine in corso, la pagheranno per la morte di mio padre. Il Covid? Mi ha quasi ucciso”

Il mondo continua a ricordare e omaggiare Diego Armando Maradona.

Il Diez si è spento lo scorso 25 novembre nella sua casa di Tigre, a Buenos Aires, a causa di un’insufficienza cardiaca acuta provocata da un edema polmonare acuto, con cardiomiopatia dilatativa. Una notizia tanto inaspettata quanto tragica, che ha scosso l’intero mondo del calcio, strettosi dopo la morte del campione argentino.

Diversi, infatti, sono stati i messaggi di cordoglio diffusi per celebrare l’ex Napoli. Tra i tanti che ancora stanno piangendo per la morte del Pibe de Oro, c’è chiaramente anche il figlio Diego Junior, intervenuto ai microfoni di Sky: “Sapere della morte di un padre nel letto d’ospedale, da solo, è stato difficile. Appena sarò pronto, perché ancora porto gli strascichi dovuti al Covid, che mi ha quasi ucciso qualche settimana fa, andrò a dare un bacio a mio padre. Non poter ancora salutare mio padre è stata una difficoltà all’interno di un lutto che mi ha colpito fortemente. Io ho cercato per una vita di recuperare il rapporto difficile con mio padre, ce l’avevo fatta e poi è dovuto andare via. È stata una doppia sofferenza”.

“Essendo ricoverato, gli ultimi giorni li ho seguiti molto poco, ero attaccato ad una maschera per respirare – ha proseguito il figlio del Pibe de Oro -. Ma c’è un’indagine in corso, con i miei fratelli e le mie sorelle andremo a processo come parte lesa e se c’è stata incuria o se qualcuno ha responsabilità sulla morte di mio padre, la pagherà“, ha concluso Diego Junior.