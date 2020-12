Maradona, De Rossi ricorda Diego: “Smarriti dopo la sua morte, vi racconto nostro primo incontro”

Il mondo omaggia Diego Armando Maradona.

Il Diez si è spento lo scorso 25 novembre nella sua casa di Tigre, a Buenos Aires, a causa di un’insufficienza cardiaca acuta provocata da un edema polmonare acuto, con cardiomiopatia dilatativa. Una notizia tanto inaspettata quanto tragica, che ha scosso l’intero mondo del calcio, strettosi dopo la morte del campione argentino.

Diversi, infatti, sono stati i messaggi di cordoglio diffusi per celebrare Maradona. Tra i tanti che ancora stanno piangendo per la morte del Pibe de Oro c’è anche l’ex giallorosso, Daniele De Rossi, che nel corso dell’intervista alla FIFA, ha speso parole al miele: “Lui ha avuto un impatto gigantesco sul calcio argentino. Ho vissuto lì per sei mesi e ho capito perché lo amano così tanto. L’ho incontrato una volta e mi ha mostrato tutta la sua umiltà, era un grande. Penso che anche questa sia la ragione per cui tante persone in tutto il mondo hanno sentito un forte senso di perdita e hanno avuto una grande sensazione di smarrimento. Ci mancherà per sempre e non lo dimenticheremo mai”.

Chiosa finale sul Mondiale 2006: “Senz’altro è il ricordo più grande della mia carriera. Vincere un Mondiale puoi sognarlo da bambino e quando davvero ce la fai a vincere, è qualcosa di incredibile. Ricordo quando tornammo da Berlino, con la Coppa, a Roma, fu qualcosa di clamoroso. Al Circo Massimo fu una festa impressionante, non lo dimenticherò mai”.