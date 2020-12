Maradona, da Santana a Izco e Maxi Lopez: i calciatori argentini della Serie C ricordano il Pibe de Oro

I giocatori argentini celebrano Diego Armando Maradona.

La morte di Diego Armando Maradona ha toccato tutto il mondo dello calcio e non solo, strettosi attorno alla famiglia del numero 10 dopo la notizia della scomparsa del Pibe de Oro diffusa lo scorso mercoledì dai media locali. La leggenda argentina si è spenda poco meno di una settimana fa presso la sua abitazione di Tigre, a Buenos Aires, a causa di un’insufficienza cardiaca acuta provocata da un edema polmonare acuto, con cardiomiopatia dilatativa: pochi giorni dopo il suo 60° compleanno, il Diez era stato ricoverato in ospedale per l’asportazione di un ematoma al cervello a seguito di un malore. Una scomparsa improvvisa che scosso il mondo del calcio e non solo. Diversi, infatti, sono stati i messaggi di cordoglio diffusi per ricordare Maradona nei giorni immediatamente successivi alla sua morte. Tra questi non mancano quelli dei giocatori argentini della Serie C che hanno voluto celebrare il numero 10 con dei toccanti videomessaggi, diffusi durante l’approfondimento di Sky “Area C”.

Santana – “Eternamente grazie a Diego per quello che ha fatto per gli argentini e per il popolo del calcio”;

Izco – “Un colpo durissimo per tutti gli argentini. Se ne va una leggenda del calcio, ci mancherà tantissimo”;

Pablo Andrés González – “Credo che Maradona non sia stato il più grande giocatore di calcio, ma è stato l’unico. Noi facciamo un altro sport. maradona è stato, è e sarà la cosa migliore che poteva capitare a noi argentini”;

Maxi Lopez – “Diego era il nostro “Dio”, calcisticamente parlando, in campo ha fatto cose che nessun altro è riuscito a fare. Ci ha rappresentati in un momento molto difficile per il nostro paese, portando l’Argentina il più in alto possibile”.