Maradona, Crespo: “Sono giorni difficili, grazie a Diego ho amato il calcio e l’Italia. Vi racconto di quel mondiale in Giappone”

Personalmente è un momento durissimo, sono profondamente toccato, sono stati giorni durissimi.

Morte Maradona, il ricordo di Ancelotti: “Diego va oltre la Mano de Dios. Il mondiale in Messico? Non ho dubbi”

Queste le parole di Hernan Crespo, intervenuto in merito alla recente scomparsa di Diego Armando Maradona. L’ex attaccante argentino ha voluto rendere omaggio ala scomparsa del suo amico e connazionale con un pensiero personale e oltremodo toccante: “L’amore che provo per questo sport e lavoro sono legati a lui, è stato presente nell’arco di tutta la mia vita, a 4 anni mi svegliavo la mattina per vederlo giocare ai Mondiali Under 20 in Giappone. Ho avuto la fortuna di conoscerlo di persona, il mio amore per la nazionale e per l’Italia vengono da lui che ha acceso in me la passione per questo sport da quando ero bambino.

VIDEO Maradona, El Sueño del Pibe de Oro: quando Diego stupì tutti con un tango