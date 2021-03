Maradona, caos e spintoni alla marcia: la famiglia lascia la manifestazione scortata

“Non è morto, lo hanno ucciso”.

Questo lo slogando con cui, in migliaia, sono scesi tra le strade di Buenos Aires per chiedere giustizia per la morta di Diego Armando Maradona avvenuta lo scorso 25 novembre. Ad essere presenti anche le figlie della stella argentina, Dalma e Giannina e l’ex moglie Claudia Villafañe.

In Plaza de la República erano tantissime le persone riversatesi, munite di bandiere, cimeli e stendardi, per fare pressione affinché venga fatta luce sulle reali cause della morte del Diez. Appena 15 minuti dopo l’inizio della manifestazione, la famiglia del Pibe de Oro, è stata costretta a lasciare l’Obelisco per i troppi tafferugli. La famiglia di Maradona, che aveva con se uno striscione che chiedeva “condanna sociale e giustizia per i colpevoli”, dopo aver camminato per pochi metri ha dovuto lasciare la manifestazione scortata per il troppo caos creatosi.

“Purtroppo stavamo camminando verso l’Obelisco finché la stampa non si è gettata su di noi. Era impossibile continuare ad avanzare perché anche la stampa ha iniziato a spingere le persone: non ci è sembrato questo il modo di fare”. Il racconto della figlia Dalma in una storia su Instagram, che ha inoltre precisato: “Nessuno ha insultato mia madre. Eravamo lì solo per chiedere giustizia“.