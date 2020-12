Manchester United-Wolverhampton, Solskjaer: “Gol al 93′? Non è casuale, vi spiego. Il secondo posto adesso…”

Una vittoria non casuale, ecco il mio bilancio complessivo.

Il tecnico del Manchester United Ole Gunnar Solskjaer è intervenuto in seguito alla sfida di Premier League tra i Red Devils e il Wolverhampton. La formazione di casa – uscita vittoriosa con il punteggio di 1-0 – si porta grazie a questo successo al secondo posto della classifica, a soli due punti dal Liverpool capolista. Ecco le parole di Solskjaer, che ha analizzato nel dettaglio la sfida contro i Wolwes:“Non abbiamo fatto una grande partita ma siamo riusciti a trovare la vittoria contro un avversario davvero ostico da affrontare. Portare a casa il risultato nonostante una prestazione opaca per me rappresenta un grosso passo in avanti. Sicuramente abbiamo avuto fortuna ma ci siamo creati i presupposti per la buona sorte mettendo sotto pressione gli avversari. Gol al 93′? Io credo non sia casuale: abbiamo raggiunto una maturità sia fisica che mentale che ci permette di spingere fino all’ultimo secondo di ogni partita. Non è la prima volta che accade in stagione e io credo sia sinonimo di grande maturità da parte della squadra e di grande convinzione di poter fare nostro il bottino in qualsiasi momento della gara”.

Chiosa finale di Solskjaer legata ad un bilancio personale sul 2020 della sua squadra: “Sicuramente positivo in termini di risultati e di posizione attuale in classifica. La squadra è pronta a lottare per il vertice ma non è ancora il momento di fare proclami. La stagione non è ancora nemmeno a metà, pensiamo partita per partita e poi vediamo”.

