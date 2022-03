Manchester United-Totthenam 3-2: La tripletta di CR7 rilancia Rangnick, Conte ko

Il Manchester vince per 3-2 contro il Totthenam di Conte grazie alla tripletta di CR7, che torna al gol dopo un lungo periodo di astinenza

All' "Old Trafford" è andato di scena il confronto tra Manchester United e Totthenam valido per il recupero della 29a giornata di Premier League. Match di alta rilevanza per gli uomini di Rangnick, che ritrovano i tre punti dopo una sconfitta ed un pareggio contro City e Watford e riacciuffano il quarto posto in classifica che varrebbe l'accesso diretto ai prossimi gironi di Champions League.