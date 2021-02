Manchester United, Solskjaer si sbilancia: “Cavani? Siamo contenti di lui, ma valuteremo il suo futuro”

Il futuro di Edinson Cavani resta un rebus.

L’attaccante uruguaiano è arrivato a vestire la casacca del Manchester United all’inizio della stagione sportiva attualmente in corso, collezionando fino a questo momento 24 presenze condite da sette reti. Un bottino mediamente ordinario per il bomber di Salto, che è stato avvicinato da alcune voci di calciomercato che lo vedrebbero lontano da Old Trafford già dalla prossima annata. Su di lui, infatti, spicca l’interesse di diversi club intenzionati ad aggiudicarsi le prestazioni di un centravanti dall’illustre carriera e dal sensazionale fiuto del gol. Nonostante tale situazione, però, il tecnico dei Red Devils OLe Gunnar Solskjaer ha spiegato in conferenza stampa come la fiducia nel Matador sia massima e che tutto l’ambiente è soddisfatto del suo rendimento. Nel post del match di Europa League contro la Real Sociedad, l’allenatore norvegese ha chiarito alcuni aspetti sul futuro dell’ex giocatore di Palermo e PSG, accenando anche ad alcune possibili mosse da parte della dirigenza. Di seguito le sue parole.

“Posso solo dire che Cavani ha fatto bene, mi ha impressionato. Si è perfettamente integrato nel nostro gruppo e sicuramente ci sederemo a parlare con lui nel breve futuro. Valuteremo le sue intenzioni e anche i piani del club. Per quello che è il suo contratto siamo davvero contenti di ciò che sta facendo”.

