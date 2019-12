Manchester United, Solskjaer: “Pogba il migliore centrocampista del mondo. Futuro? A gennaio…”

Paul Pogba ancora al centro dei rumors di mercato.

Con il mercato invernale alle spalle, le big di Serie A, sono pronte a piazzare nuovi colpi per rinforzarsi in vista del girone di ritorno. Una su tutte la Juventus di Maurizio Sarri, reduce da un girone di ritorno ricco di alti e bassi culminato con la sconfitta maturata contro la Lazio nella finale di Supercoppa. Tra gli obiettivi dichiarati della “Vecchia Signora”, anche l’ex centrocampista bianconero – attualmente in forza allo United – Paul Pogba. A parlare del futuro del classe ’93, rientrato da poco dopo un infortunio alla caviglia rimediato alla fine di settembre, è il tecnico dei Red Devils Ole Gunnar Solskjaer.

“A gennaio non si muove. E’ il miglior centrocampista del mondo, può giocare ovunque e questa è la sua bellezza”, sono state le parole dell’allenatore norvegese ai microfoni del sito ufficiale.