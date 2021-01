Manchester United, Rio Ferdinand: “Solskjaer e i ragazzi stanno facendo bene, ma devono stare attenti a una cosa”

“Solskjaer non deve farsi trascinare dalla gloria”.

Queste le parole di Rio Ferdinand, storico centrale difensivo del Manchester United intervenuto in merito allo straordinario rendimento dei Red Devils in questa prima parte di stagione. La compagine guidata da Ole Gunnar Solskjaer si trova in vetta alla classifica al pari del solo Liverpool, squadra che affronterà nell’affascinante scontro diretto in programma domenica 18 gennaio.

L’ex bandiera della formazione di Manchester ha parlato così della clamorosa ascesa in questo inizio di annata, dando anche un consiglio allo stesso tecnico norvegese. Ecco le sue parole ai microfoni del portale ‘BT Sport’: “Non appena arrivi lassù, è molto semplice cadere. Spurs e Chelsea erano lì e qualche partita sottotono le ha fatte scendere in classifica, parlando già della fine dei loro allenatori. Solskjaer ha abbastanza esperienza per non lasciarsi trasportare da questo. Fa parte del vivere in un grande club. Spero che dopo la partita contro il Burnley (martedì) lo United si sistemerà nella zona alta e poi sarò davvero emozionato. Ma poi arriva l’importante partita contro il Liverpool, in cui vedremo se non è il fiore di una giornata e noi siamo lì per restare “, ha concluso Ferdinand.