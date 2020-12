Manchester United, Pogba rompe il silenzio: “Quando non sai cosa sta succedendo dentro non parlare”

Paul Pogba rompe il silenzio.

Dopo le dichiarazioni del suo agente, Mino Raiola, lunedì scorso dove ha esposto il “malcontento” del giocatore, il centrocampista del Manchester United, ha assicurato sui suoi social di essere coinvolto al 1000% nel progetto del club inglese, allontanando le voci su una possibile rottura con i Red Devils, reduce dal pareggio a reti bianche contro il Manchester City: “Ho sempre lottato e lotterò sempre per il Manchester United, per i miei compagni di squadra e per tutti i supporters. Il Bla bla bla non è importante. Il futuro è lontano, oggi ciò che conta è che io sono coinvolto al 1000% nel progetto inglese. Siamo e saremo sempre forti insieme. Tutto è sempre stato chiaro tra me e il club, e questo. Non cambierà mai. Quando non sai cosa sta succedendo dentro non parlare”, ha scritto il classe ’93 sul proprio account Instagram. L’avventura di Pogba in Premier League, dunque, sembra proseguire a gonfie vele.

Di seguito, il post in questione.