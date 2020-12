Manchester United, nel segno dei Rooney: il sogno di Kai! Il figlio di Wayne firma con i Red Devils

Rooney arriva al Manchester United.

Tutto vero, nessun errore. Il figlio della nota ex stella dei Red Devils ha firmato oggi il suo primo contratto con la società britannica, aprendo ufficialmente l’era Rooney 2.0. Kai Rooney – alla sola età di 11 anni – entra dunque a far parte delle fila dello United, come anche annunciato dal padre tramite un post diramato tramite i suoi canali social. Il marcatore record anche della nazionale inglese ha voluto celebrare questo indimenticabile momento con forti e sentite parole, con le quali ha accompagnato l’immagine della firma da parte del giovane undicenne: “Giornata incredibile! Kai firma per il Manchester United. Continua a lavorare sodo figliolo”. Le premesse ci sono tutte, ma chissà se il più grande tra i quattro geniti di Rooney riuscirà a ripercorrere le storiche orme del padre in maglia Red Devils, con un bottino complessivo di 393 presenze, 183 reti e 19 trofei.